Teramo, indagini su donna morta in strada: è stata investita da un bus

Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe stata investita in retromarcia dal mezzo, lforse lo stesso da cui era appena scesa per tornare a casa. Il veicolo della linea 5 è stato posto sotto sequestro

Sarebbe stata investita da un autobus, lo stesso con cui spesso tornava a casa, la donna di 64 anni che nel pomeriggio di ieri è stata trovata morta a in strada a Teramo, in via Bardolini, nel tratto della provinciale 48 per Torricella. Se da subito gli investigatori avevano ipotizzato che il decesso fosse stato causato da un incidente stradale, in nottata la polizia, anche grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza, è risalita all'autobus, che è stato posto sotto sequestro per tutti gli accertamenti del caso. Lo riportano i media locali.