Islanda, eruzione del vulcano a Grindavik: nube di gas verso Reykjavik

La violenza dell'eruzione vulcanica in Islanda sta diminuendo, ma i gas possono ancora raggiungere la capitale Reykjavik

Massima allerta

L'area è in attività da 2 anni. Nelle ultime settimane ci sono stati chiari segnali che annunciavano un risveglio del vulcano islandese. Il personale della protezione civile è in massima allerta: l'eccesso alla strada che porta alla montagna è stato bloccato e gli elicotteri sorvolano il vulcano per monitorare l’attività vulcanica.