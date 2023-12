Mark Zuckerberg e le ville con bunker alle Hawaii da 250 mln dollari

In un'isola sperduta nel Pacifico Centrale che fa parte dell'arcipelago delle Hawaii, a Kauai, l'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg sta investendo 250 milioni di dollari su un'area di 566 ettari per costruire un enorme complesso composto da due ville e un bunker sotterraneo dove nascondersi in caso di eventuali scenari apocalittici. A scoprirlo è stata Wired .

Il complesso del "Koolau Ranch"

Inclusa nel complesso del “Koolau Ranch" questa enorme struttura sotterranea estesa su 464 ettari di terreno rappresenterà uno dei progetti più costosi della storia. Il bunker è equipaggiato con una cisterna per l’acqua e sistemi indipendenti per la produzione di energia elettrica, con un sofisticato sistema di videosorveglianza per monitorare l’intera proprietà. L’accesso al sotterraneo sarà progettato per essere totalmente inviolabile, garantendo una resistenza totale agli attacchi esterni.