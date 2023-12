Threads, la nuova app di Meta disponibile da oggi in Italia

La piattaforma non è stata immediatamente a disposzione degli utenti europei, per problemi legati al trattamento dei dati personali, che in Europa è sottoposto a maglie più strette

Dopo il debutto a luglio negli Stati Uniti e alcuni mesi di rodaggio, Threads arriva in anche in Europa (e dunque in Italia). La piattaforma che è stata presentata come la app di discussione di Instagram, non è stata immediatamente disponibile per gli utenti europei, per problemi legati al trattamento dei dati personali, che in Europa è sottoposto a maglie più strette. Adesso i tempi pare siano maturi. Per conformazione e utilizzo, Threads è proprio molto simile a Twitter: un social di microblogging incentrato sui pensieri degli utenti, più che su foto e video.



Come funziona

Threads è un'app di messaggistica dedicata agli amici più stretti. Consente di condividere foto, video, messaggi e storie con le persone che scegli. Si può anche creare un album fotografico condiviso con i tuoi amici di Threads, dove aggiungere le foto preferite. Threads è integrata con Instagram, quindi è possibile accedere facilmente ai messaggi diretti e alle storie degli amici. Threads offre anche la possibilità di impostare uno stato personalizzato per far sapere agli amici cosa si sta facendo o come ci si sente.