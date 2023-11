Mark Zuckerberg ricoverato in ospedale, si è rotto un legamento

Mark Zuckerberg è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di un infortunio che si è procurato durante gli allenamenti di Arti Marziali Miste (MMA). Il fondatore di Facebook e Meta ha riportato una rottura del legamento crociato anteriore ed è stato prontamente operato: è stato lui stesso ad annunciare la notizia ai fan attraverso un post sui social. Nelle foto si vede Zuckerberg a letto in pigiama, con una gamba immobilizzata da bende e tutori, oltre a un braccialetto di plastica, con la moglie che lo assiste.

Il post di Zuckerberg

Zuckerberg ha quindi condiviso i dettagli con un lungo post: “Mi sono rotto il legamento crociato anteriore e sono appena uscito dall’intervento chirurgico per ricostruirlo". Nel post non sono mancati i ringraziamenti ai dottori: "Sono grato ai medici e al team che si stanno prendendo cura di me. Mi stavo allenando per un incontro competitivo di MMA all’inizio del prossimo anno, ma adesso dovrà per forza slittare un po’. Grazie a tutti per l’amore e il supporto".