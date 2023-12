Queensland, studente di Parma attaccato da uno squalo: perde una gamba

Il racconto

"Ero sulla spiaggia 1770 nel Queensland", racconta al quotidiano il ragazzo, che si trova in Australia per un'esperienza di studio e lavoro. "Erano le 16,30 e avevo appena saputo che mio nonno Giovanni era morto. Avevo bisogno di rilassarmi e ho pensato di fare un bagno non lontano dalla riva". "Dopo qualche passo nell’acqua - prosegue Mariotti -, ho sentito una terribile fitta a un piede". "Dal piede in un secondo è arrivato a tutta la gamba e ha cominciato a trascinarmi al largo per divorarmi". La spiaggia, spiega Abc News Australia riportando l'incidente, è vicina ad un corso d'acqua e per questo gli squali si avvicinano alla riva, alla ricerca di pesci trascinati dalla corrente verso il mare. Poi il ragazzo è riuscito a divincolarsi e in suo aiuto è accorso, nell'acqua bassa, l'amico che era con lui sulla spiaggia. Il ragazzo, un istruttore subacqueo, è riuscito a portare Matteo a riva e a chiamare i soccorsi.