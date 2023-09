Australia, a Brisbane campo da golf ha laghetto infestato da squali

Scienze

Gli squali, risultato dell’adattamento e di processi evolutivi lunghi milioni di anni, sono animali che da sempre affascinano l'uomo. Caratterizzati dal fatto di non avere lo scheletro osseo ma di cartilagine, sono animali straordinari che possono raggiungere grandi dimensioni, anche più di 12 metri di lunghezza, e che sono capaci di percorrere enormi distanze in cerca di prede su cui affondare i denti. Ma quali sono gli squali più grossi del mondo ?

Squalo balena (Rhincodon typus) - Considerato in pericolo di estinzione, è la specie di squalo più grande del mondo. Grande consumatore di plancton, krill, piccoli crostacei, larve e pesci piccoli, è presente in tutti i mari tropicali e temperati, ma non nel Mediterraneo. È lungo circa 12 metri, anche se il più lungo individuo confermato misurava 18,8 metri. Non rappresenta una minaccia per l'uomo