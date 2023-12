Tokyo, tassista arrestato per aver investito e ucciso un piccione

Sono scattate le manette per un tassista giapponese, arrestato a Tokyo per aver deliberatamente investito e ucciso un piccione mentre era alla guida della sua auto. Ne ha dato notizia l'agenzia Kyodo che ha raccontato, citando il verbale della polizia, quanto il guidatore fosse arrabbiato per la presenza dei volatili in città. “Le strade sono per gli esseri umani e gli uccelli devono tenersi lontano", avrebbe dichiarato agli agenti. Al momento dell'incidente il taxi non trasportava altri passeggeri.