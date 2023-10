Giappone, creato robot come Gundam: alto 4 metri, costa 3 mln dollari

È pilotabile come un’automobile, grazie ai monitor presenti nella cabina di pilotaggio che ricevono immagini da telecamere agganciate all'esterno, in modo che il pilota possa manovrare le braccia e le mani con i joystick dall'interno

Si chiama Archax e costa 3 milioni di dollari. Il robot, sviluppato dalla startup con sede a Tokyo, la Tsubame Industries, ha quattro ruote, è alto 4,5 metri, pesa 3,5 tonnellate e assomiglia a "Gundam”, il personaggio della popolarissima serie di animazione giapponese. Il nome deriva dal dinosauro Archaeopteryx ed è pilotabile come un’automobile, grazie ai monitor presenti nella cabina di pilotaggio che ricevono immagini da telecamere agganciate all'esterno, in modo che il pilota possa manovrare le braccia e le mani con i joystick dall'interno.

Le modalità del robot

Il robot, che sarà presentato al JapanMobility Show alla fine di ottobre, ha due modalità: la "modalità robot" verticale e una "modalità veicolo" in cui può viaggiare fino a 10 km (6 miglia) all'ora. "Il Giappone è molto bravo nell'animazione, nei giochi, nei robot e nelle automobili, quindi ho pensato che sarebbe stato fantastico creare un prodotto che comprendesse tutti questi elementi in uno solo", ha affermato RyoYoshida, il venticinquenne amministratore delegato di Tsubame Industries. "Volevo creare qualcosa che dicesse: 'Questo è il Giappone'." Al momento Yoshida prevede di costruire e vendere cinque macchine per facoltosi appassionati di robot, ma spera che un giorno il robot possa essere utilizzato per i soccorsi in caso di calamità o nell'industria spaziale.