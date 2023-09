Tokyo Game Show, il ritrovo orientale dei videogiocatori

787 espositori da oltre 40 paesi del mondo hanno partecipato al Tokyo Game Show, numeri in crescita rispetto all'anno scorso, in cui visitatori, concent creator, streamers e specialisti del settore hanno anticipato le novità che vedremo arrivare nel 2024. Un business, quello videoludico, che vale tre volte quello del cinema e del comparto musicale messi assieme.

Le novità che hanno entusiasmato i fan

Final Fantasy 7 Rebirth, il nuovo capitolo del noto videogame, con una trama avvincente di circa 50 ore giocate; ma anche Street Fighter 6 della Capcom, Tekken 8 di Bandai Namco e Football Manager 2024 di SEGA.

Gli italiani in mostra

Protagonista anche l'Italia con Enotria: questo videogioco progettato dallo studio Jyamma Games ha riscosso il favore del pubblico giapponese, tanto che SEGA lo pubblicherà in Asia e sarà rilasciato nella primavera del 2024, su PC, Xbox e Playstation.

Gli altri giochi italiani

Retro Gadgets, finalista nella categoria giochi Indie, permette di costruire gadget realmente funzionanti, come console per videogiochi, macchine meteorologiche, lavagne luminose, radio e qualsiasi altro gadget venga in mente;

River Tails, il primo titolo dello studio catanese Kid Onion Studio, un gioco cooperativo adatto a famiglie e amici che vogliono vivere un’avventura colorata ed emozionante insieme, con protagonisti un gattino viola e un pesce rosso;

Siheyuan, un action puzzle cooperativo da 1 a 4 giocatori, realizzato dallo studio We Are Muesli, in cui si controllano e si condividono tessere "alla Tetris" nel tentativo di completare una griglia di diversi colori, ispirato all'architettura e alla tradizione cinese.

Non solo videogames

Questo appuntamento annuale a Tokyo è anche una occasione per sfidarsi nelle competizioni dei videogiochi più famosi e per i fan di travestirsi nei propri beniamini. Mentre i brand di tecnologia presentano i nuovi prodotti per il mercato dei gamer. MSI ha mostrato le nuove schede video gaming slim, più leggere e sottili, progettate per avere prestazioni, efficienza e prestigio, pensato per chi costruisce configurazioni di gioco in spazi ristretti.

ASUS ha svelato gli ultimissimi prodotti della serie ROG Evangelion. Tra questi, una scheda madre, la scheda grafica, il dissipatore e l'alimentatore in aggiunta ad un kit completo di periferiche, per avere una postazione di gioco personalizzata coi personaggi EVA-02 e Asuka della famosa serie di anime Evangelion. Mentre BenQ ha presentato invece l'ultima aggiunta alla serie TK800 di proiettori progettati per la visualizzazione in stanze con luce ambientale, con tecnologia HDR-PRO che migliora i dettagli delle ombre, il contrasto e il senso di tridimensionalità del proiettore per una esperienza di gioco bella anche da vivere.