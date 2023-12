Letizia di Spagna, ex cognato dichiara di essere stato il suo amante

Spettacolo

Letizia di Spagna e la moda degli abiti cut out. FOTO

I royal dress code di Letizia Ortiz sono sempre più all'avanguardia e sopratutto strizzano l'occhio alle nuove tendenze in fatto di moda. La regina infatti durante una delle sue recenti uscite pubbliche in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, ha sfoggiato un abito low cost rosa shocking con tagli cut out (nuovo must have della stagione). Nella gallery alcuni modelli a cui ispirarsi

La regina di Spagna in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezza luna Rossa, ha catalizzato l'obiettivo dei fotografi con un vestito rosa shocking dai tagli cut out sui fianchi. Una moda, quella degli abiti cut out, che torna in auge puntualmente. Nella gallery alcuni dei modelli scelti dalle celeb, perfetti per la bella stagione

Anche Eva Longoria opta per un abito dai tagli cut out sui fianchi, decisamente più audace come modello rispetto a quello sfoggiato dalla regina e ideale per una serata importante