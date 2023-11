Colombia, bambina di 10 anni uccisa da ameba mangia cervello dopo un bagno in piscina

Stefanía Villamizar González, una bambina di 10 anni, ha perso la vita a causa di una misteriosa infezione contratta durante la sua permanenza a Santa Marta, una città situata sul Mar dei Caraibi in Colombia, dove trascorreva le vacanze con la famiglia. Dopo il decesso, gli esperti hanno individuato la causa al Naegleria fowleri, comunemente nota come ameba mangia-cervello, che di solito si trova in ambienti di acqua dolce, sebbene in alcuni casi la sua presenza sia stata riscontrata anche in parchi acquatici e piscine. Questo microrganismo è responsabile della morte nel 97% dei casi in cui viene contratto (LEGGI ANCHE: Ameba mangia-cervello: di cosa si tratta e dove si trova).