Sparatoria negli Usa, feriti 3 studenti palestinesi in Vermont

I giovani, iscritti agli atenei Brown, Haverford e Trinity, sono stati colpiti mentre si stavano recando a una cena in famiglia. Due di loro, ha riferito la polizia, sono “sono stabili, mentre uno ha riportato lesioni molto più gravi”. Arrestato l'aggressore

Tre studenti universitari palestinesi sono stati feriti in una sparatoria avvenuta sabato sera a Burlington, nel Vermont (Usa), mentre si recavano a una cena di famiglia. Due di loro, ha riferito la polizia, sono “sono stabili, mentre uno ha riportato lesioni molto più gravi”. I tre giovani stavano camminando per strada quando l'uomo ha sparato loro ''senza parlare''. Due degli studenti sono in condizioni stabili, mentre un terzo ha ricevuto ''ferite più gravi'', ha spiegato la polizia. Gli inquirenti, secondo quanto riportano i media locali, seguono la pista del crimine d'odio.

Arrestato l'aggressore

A compiere l'aggressione un uomo armato di pistola che è stato identificato e arrestato. Si tratta, fa sapere il dipartimento di polizia del Burlington di Jason J. Eaton, 48 anni. L'uomo è stato arrestato nelle scorse ore sul luogo dell'aggressione, vicino a dove abita, e oggi comparirà in tribunale.