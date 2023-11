Il presidente dell'Argentina discuterà della situazione economica critica in cui si trova il suo Paese, con lui sono presenti diversi membri della sua squadra

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, oggi incontrerà a New York il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e poi sarà a Washington con il Fondo Monetario Internazionale per discutere della situazione economica critica in cui si trova il suo Paese.