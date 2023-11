Libera Abigail, bimba di 4 anni rimasta orfana dopo attacco di Hamas

La storia di Abigail

Abigail ha appena compiuto 4 anni. Venerdi scorso è stato il suo compleanno e oggi è stata liberata dalla prigionia di Hamas. La bimba era stata rapita e portata nella Striscia di Gaza il 7 ottobre scorso e fa parte del terzo gruppo di ostaggi rilasciati questo pomeriggio dagli estremisti a Gaza nell'ambito dello scambio concordato tra Israele e Hamas. Nell'attacco che ha dato avvio al conflitto la piccola è rimasta orfana di entrambi i genitori. Il padre di Abigail era un fotografo del quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth. Quella mattina l’uomo era uscito di casa all'alba per scattare le prime foto dei terroristi di Hamas in deltaplano nei cieli sopra il kibbutz. Quando però si era reso conto della portata di ciò che stava accadendo, era tornato a casa per scoprire che gli uomini di Hamas avevano già fatto irruzione e ucciso sua moglie, Smadar. I fratelli di Abigail, Michael e Amalya di 9 e 6 anni, si erano nascosti in casa per le successive 14 ore finchè non non sono stati tratti in salvo dall'esercito e oggi vivono con gli zii. Anche l'uomo è stato poi ucciso.