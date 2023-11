Salario minimo, in Uk maxi aumento da 2 mila euro: 10% in più in busta

Mentre in Italia tiene banco da mesi il dibattito politico sull'approvazione o meno del salario minimo, nel Regno Unito il governo di Rishi Sunak ha deciso di innalzarlo. Dopo che a ottobre Jeremy Hunt del Partito Conservatore aveva già annunciato un aumento da 10,42 sterline a 11 all’ora, la novità è che la soglia minima salirà ancora, arrivando a 11,44 sterline. Dal prossimo aprile, come scrive Repubblica, si parlerà di oltre un pound in più all’ora. E si tratta del più sostanzioso aumento da quando il salario minimo è stato introdotto dal governo laburista di Tony Blair nel 1998. La novità significherà un aumento di circa il 10 per cento in busta paga, pari a 1.800 sterline all’anno (circa 2mila euro) per i lavoratori a tempo pieno che hanno almeno 23 anni. Nel Regno Unito per loro il salario minimo si chiama “National Living Wage” ed è entrato in vigore nel 2016.