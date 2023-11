Guerra Ucraina, Orban vuole referendum in Ungheria su aiuti a Kiev

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha lanciato una consultazione nazionale in cui collega gli ulteriori aiuti dell'Ue all'Ucraina allo sblocco dei fondi da parte di Bruxelles per il suo Paese. Una delle 11 questioni poste agli elettori osserva proprio che "Bruxelles vuole ancora più soldi per sostenere l'Ucraina. Noi - si legge - nel quesito non dovremmo pagare di più per sostenere l'Ucraina fino a quando non avremo i soldi che ci spettano". Altri temi riguardano i piani dell'Ue per garantire a Kiev il flusso di armi, di denaro e il percorso di adesione all'Unione, oltreché il tema dell'interruzione dell'import di grano ucraino (GUERRA UCRAINA-RUSSIA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).