Maltempo a Santo Domingo, otto morti nel crollo di un muro

Almeno otto persone sono morte a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, per il crollo di un muro di contenimento causato dalle forti piogge che hanno colpito il Paese. L'incidente ha lasciato diversi veicoli intrappolati in un cavalcavia nella capitale. I soccorritori hanno recuperato finora cinque corpi.

Varati due decreti di emergenza

La presidenza del Paese caraibico ha intanto emanato due decreti sull'emergenza: il primo stabilisce la sospensione delle attività lavorative sul territorio nazionale fino a lunedì mattina per gli effetti del maltempo. L'altro decreto ha dichiarato urgente l'acquisto e l'appalto di beni e servizi destinati agli aiuti umanitari, al salvataggio, alla costruzione e alla ricostruzione. Secondo le autorità dominicane, 30 province rimangono in allerta per il potenziale ciclone tropicale in arrivo.