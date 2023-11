Spagna, Sanchez in Parlamento: domani la fiducia al nuovo governo

Il primo ministro spagnolo ha presentato il suo programma di governo per i prossimi quattro anni. Un' occasione per un faccia a faccia con il presidente del partito popolare Feijoo sull'amnistia per gli indipendentisti catalani

Appello alla responsabilità al Pp

"Concederemo l'amnistia perché le circostanze sono quelle che sono: tocca fare di necessità virtù in nome della Spagna, dell'interesse nazionale, per difendere il progresso sociale, per superare le fratture del passato. Il problema del Pp e di Vox non è l'amnistia ma che non hanno accettato il risultato elettorale". E' uno dei passaggi centrali del discorso di Pedro Sanchez al parlamento. "E' una misura completamente legale e costituzionale come ce ne sono state tante in Europa. Chiedo al Pp che abbia senso di responsabilità. Prenda le distanze dal trumpismo di Vox".