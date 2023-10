Spagna, re Felipe VI incarica Sanchez per la formazione del governo

La settimana scorsa il leader popolare Alberto Nunez Fejioo non aveva ottenuto i voti sufficienti dal Parlamento. Il premier uscente ha tempo fino al 27 novembre per ottenere la fiducia ascolta articolo

Il re di Spagna, Felipe VI, ha incaricato il premier uscente, il socialista Pedro Sánchez, di presentare la sua candidatura per la formazione del nuovo governo al Parlamento. Lo ha riferito la presidente del Congresso Francina Armengol, dopo essere stata ricevuta dal monarca.

Sanchez ha tempo fino al 27 novembre Per avere la fiducia parlamentare, obiettivo che il conservatore Alberto Nuñez Feijóo non è riuscito a raggiungere la scorsa settimana, Sanchez dovrà ottenere il sostegno degli indipendentisti catalani. Tuttavia, questi ultimi chiedono in cambio una controversa amnistia, ponendo così una sfida politica di notevole complessità. Il leader socialista, che ha tempo fino al 27 novembre per formare il governo e avere la fiducia, altrimenti si tornerà alle elezioni, ha bisogno di 176 voti. Feijoo nelle due votazioni della settimana scorsa aveva ottenuto 172 e 173 voti. leggi anche Spagna, Parlamento non dà fiducia a Feijoo per formare nuovo governo

Sanchez: "Agiremo nel rispetto della Costituzione" "Siamo un Paese molto più unito del passato. Il mio obiettivo è mantenere la convivenza e la concordia. Il nostro campo di azione, il nostro perimetro, come sempre sarà la Costituzione per sviluppare la politica di convivenza tra tutti i territori spagnoli", ha detto leader del Psoe al termine del suo colloquio con il re, nella seconda e ultima giornata delle consultazioni di governo. "Non mi appello all'appoggio del Pp: a differenza dei popolari da parte mia non ci sarà alcuna richiesta di voti di transfughi. Chiedo loro di farla finita con insulti e delegittimazioni reciproche. Confido che potremo creare un altro governo progressista e continuare la politica di convivenza e di concordia".

L'ex premier ai catalani: è l'ora della politica e della generosità "Chi difende l'unità del Paese è contro il conflitto politico, è per la convivenza. Bisogna riavvicinare i catalani dal resto della Spagna. Questa è l'ora dell'impegno, della generosità e della politica per creare un governo stabile: lancio un appello a tutte le forze politiche", ha sottolineato Sanchez. "Nei prossimi giorni, con la naturale parentesi dell'importante vertice europeo di Granada, mi riunirò con le diverse forze parlamentari, ad eccezione dell'ultradestra di Vox, come è logico", ha concluso.