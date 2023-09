Caso Rubiales, accordo con Rfef e governo: le giocatrici spagnole rientrano in Nazionale

Dopo lo sciopero, la maggior parte delle calciatrici han accettato di rientrare nella selezione iberica per affrontare Svezia e Svizzera in Nations League, a seguito di un'intesa con la federcalcio e il governo spagnoli ascolta articolo

Dopo le polemiche provocate dal caso Rubiales per l'episodio del bacio sulla bocca alla calciatrice Jennifer Hermoso dopo la finale dei Mondiali femminilil vinti dalla Spagna, la maggioranza delle calciatrici della Nazionale di calcio della Spagna, che erano in sciopero, ha concordato di tornare a far parte della Nazionale iberica. Questa decisione è stata presa in seguito a un accordo tra le giocatrici, la federcalcio iberica Rfef e il governo di Madrid, in vista delle sfide contro Svezia e Svizzera in Nations League. "Abbiamo raggiunto una serie di accordi che saranno elaborati e firmati domani dalla Federazione e dal Consiglio superiore dello Sport", ha dichiarato oggi alla stampa il segretario di Stato per lo Sport spagnolo Victor Francos, specificando che solo due delle 23 giocatrici convocate hanno espresso la volontà di andarsene.



Alcune calciatrici avevano chiesto di non essere convocate "Delle 23 giocatrici convocate, due hanno chiesto la possibilità di lasciare il ritiro per motivi di disagio personale", ha aggiunto Francos. Il rappresentante del governo non ha rivelato i nomi dei due giocatori coinvolti, ma ha sottolineato che non saranno soggetti a sanzioni, contrariamente a quanto precedentemente annunciato. La nuova allenatrice della Spagna, Montse Tomé, aveva convocato per le partite contro Svezia e Svizzera una quindicina di campionesse del mondo e altre giocatrici che avevano chiesto di non essere convocate finché non ci sarebbero stati cambiamenti all'interno della federazione calcistica iberica, in seguito allo scandalo del bacio forzato dell'ex presidente Luis Rubiales alla calciatrice Jenni Hermoso durante i Mondiali in Australia. leggi anche Caso Rubiales, giudice gli vieta l'avvicinamento a Jenni Hermoso

Media Spagna: "Il segretario generale Camps verso le dimissioni" "Le giocatrici ci hanno espresso la loro preoccupazione riguardo alla necessità di profondi cambiamenti all'interno della Rfef e la federazione ha promesso che questi cambiamenti avverranno immediatamente", ha detto Francos. Secondo la stampa spagnola, uno di questi cambiamenti immediati potrebbero essere le dimissioni del segretario generale Andreu Camps. Francos ha affermato che l'accordo prevede di sviluppare la legge spagnola sulle "politiche di genere, progressi nella parità retributiva, nelle strutture per lo sport e in particolare per il calcio femminile". leggi anche Caso Hermoso, Rubiales su bacio: "Sbagliato ma non era gesto sessuale"