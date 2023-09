Spagna, Puigdemont chiede amnistia in cambio del sostegno a Sanchez

"Molte cose ci separano, ma la strada del dialogo è aperta". Così i vertici del partito socialista hanno accolto le parole del leader catalano. Chiusura invece da parte del Pp ascolta articolo

Carles Puigdemont, il leader catalano in esilio in Belgio, assume a tutti gli effetti il ruolo di king maker per il futuro del governo spagnolo. In conferenza stampa a Bruxelles l'ex governatore della regione indipendentista ha posto le sue condizioni per avviare un negoziato per la formazione del prossimo esecutivo: "Il rispetto della legittimità del movimento indipendentista catalano" e "l'amnistia con la rinuncia completa ed effettiva a ogni processo giudiziario nei confronti degli indipendentisti" e l'istituzione di "un meccanismo per verificare che queste condizioni vengano effettivamente rispettate", perché "non si fida della parola" di chi sta a Madrid. (QUANDO HA POTUTO LASCIARE LA SARDEGNA)

La situazione "Stiamo parlando di due formazioni (Psoe e Pp, ndr) che fino a qualche mese fa cercavano di mettersi d'accordo tra loro per impedirci di correre per le elezioni a sindaco di Barcellona. Per sei anni la nostra formazione (Junts per Catalogna) è stata smantellata, siamo stati perseguitati, e ora si cerca il dialogo. Ma noi non vogliamo la vendetta, lo abbiamo dimostrato con le trattative per la presidenza del Congresso", ha spiegato Puigdemont. Certo, le intenzioni ci sono ma non sarà semplice: "Non sorprenderò nessuno nel dire che al momento attuale non ci sono le condizioni per questo dialogo. Se vogliamo raggiungere un compromesso storico dobbiamo però crearle", ha evidenziato. "Nessuna di queste precondizioni è contraria alla Costituzione e quindi a qualsiasi trattato europeo, e non richiedono nemmeno un lungo processo legislativo, sono precondizioni che devono essere soddisfatte prima della scadenza del termine legale per evitare nuove elezioni", ha affermato Puigdemont. approfondimento Spagna, verso governo Sanchez grazie ad accordo con indipendentisti

L'apertura "Molte cose ci separano, ma la strada del dialogo è aperta". Così i vertici del partito socialista hanno accolto le parole del leader catalano. La conferenza stampa, secondo quanto riportano i giornali spagnoli, sarebbe stata accolta favorevolmente sia dalla direzione del Psoe che dalla Moncloa, ovvero da Pedro Sanchez. Fonti di entrambi, citate dal Diario, ritengono che le parole di Puigdemont si iscrivano nel quadro della Costituzione e riconoscono che "senza dubbio nessuno inizia un negoziato rinunciando alle proprie pretese". "Anche se molte cose ci separano, la strada del dialogo è aperta", fanno sapere i dirigenti socialisti. Chiusura invece da parte del Pp. Il leader Popolare, Alberto Nu'nez Feijo'o, incaricato dal re di formare un nuovo governo, ha fatto sapere che non intende più incontrare i vertici di Junts ai quali avrebbe chiesto quantomeno un voto di astensione in Parlamento. Fino a ieri, aveva intenzione di discutere con il partito di Puigdemont nell'ambito del suo giro di contatti per ottenere l'investitura, ma dopo aver ascoltato il leader indipendentista reclamare requisiti che "negano l'essenza stessa della democrazia", non ritiene più necessario l'incontro. "Abbiamo tutti sentito Puigdemont parlare molto chiaramente", ha detto Feijoo. "Se questo è l'approccio e l'esigenza è quella di fare un'amnistia" prima dell'investitura, senza ulteriori sfumature, non ci sarà nessun incontro, ha aggiunto. Per Feijo'o lo scenario che vede Puigdemont nel ruolo di poter decidere chi sarà il prossimo presidente del governo spagnolo "un'anomalia democratica". Ancora più duro il leader di Vox, Santiago Abascal: "Quelle di Puigdemont sono le richieste di un delinquente e fuggitivo". approfondimento Spagna, procura chiede di attivare l'ordine d'arresto per Puigdemont