Spagna, procura chiede di attivare l'ordine d'arresto per Puigdemont

La richiesta d'arresto e le accuse a Puigdemont

La richiesta del pm arriva dopo che, a inizio luglio, il Tribunale dell'Unione Europea ha confermato il ritiro dell'immunità parlamentare di cui godeva, assecondando una richiesta del giudice responsabile della causa per cui è imputato. Attualmente, i reati contestati in Spagna a Puigdemont per i fatti del 2017 sono disubbidienza e malversazione aggravata. Sinora, l'ex leader catalano è riuscito a evitare l'azione della giustizia iberica rimanendo sempre all'estero, principalmente in Belgio. Proprio l'eventuale predisposizione della giustizia belga ad autorizzarne l'estradizione è al momento una delle principali incognite del caso.