Spagna, i socialisti ballano sulle note di “Pedro” di Raffaella Carrà

Morta a Roma il 5 luglio 2021, a 78 anni, la poliedrica artista emiliana (era cantante, ballerina, attrice e conduttrice) rimane nell'immaginario collettivo, in Italia come all'estero, grazie al successo delle sue trasmissioni Tv e delle sue canzoni diventate nel tempo veri e propri cult

È passato un anno da quando Raffaella Carrà si è spenta a Roma, a 78 anni, a seguito di una breve malattia. Icona del piccolo schermo, grazie a programmi come Carramba! Che sorpresa e Pronto, Raffaella?, l'artista ha segnato anche la storia del costume e della musica. In carriera, infatti, Carrà ha venduto oltre 60 milioni di dischi, soprattutto tra Italia e Spagna, grazie a una serie di canzoni diventate tormentoni: da Tanti auguri ad A far l'amore comincia tu. Ecco alcune delle frasi indimenticabili contenute in questi brani