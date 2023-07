Elezioni Spagna, si vota fino alle 20. I sondaggi puntano sulla destra

Sono 37,4 milioni i cittadini chiamati al voto anticipato, voluto dal premier Pedro Sanchez dopo la batosta incassata dai socialisti nelle amministrative di fine maggio. In 2,5 milioni hanno già espresso la loro preferenza per posta. I dati ufficiali verranno diffusi a partire dalle 21, dopo la chiusura delle urne nelle Isole Canarie. Il Partito popolare è dato come favorito, ma per governare dovrà molto probabilmente trovare un'intesa con Vox ascolta articolo

Urne aperte in Spagna dove oggi si vota per le elezioni generali. Una tornata anticipata rispetto alla scadenza naturale della legislatura, voluta dal premier Pedro Sanchez dopo la batosta incassata dai socialisti nelle amministrative di fine maggio. In gioco non c'è solo il prossimo presidente del governo di Madrid ma anche, forse, i futuri equilibri europei, visto che queste elezioni, insieme a quelle polacche, sono le ultime prima che tutta l'Unione vada alle urne l'anno prossimo.

Il voto e gli scrutini Le urne in Spagna sono aperte dalle 9 alle 20 e sono 37,4 milioni i cittadini chiamati a votare, di cui oltre 2,3 milioni residenti all'estero. Sono 1,6 milioni i ragazzi che voteranno per la prima volta, mentre 2,5 milioni di persone lo hanno già fatto per posta. Le operazioni di scrutinio saranno gestite da 180.000 tra presidenti di seggio e scrutatori, mentre altre 360.000 persone circa sono state pre-allertate come possibili sostituti. Alle 20 saranno noti i primi exit poll, frutto dei sondaggi fatti immediatamente prima del voto. I dati ufficiali verranno diffusi a partire dalle 21, perché nelle Isole Canarie l'orario per votare sarà lo stesso ma con un'ora di differenza di fuso. Sanchez al seggio: "Ho buone sensazioni" "Posso solo dire che ho buone sensazioni", ha detto il premier, Pedro Sanchez, parlando con la stampa dopo aver votato. "Volevo ringraziare - ha aggiunto il leader socialista - tutti coloro che rendono possibile queste elezioni, le forze dell'ordine, gli scrutatori, i rappresentanti di lista, anche io lo sono stato da giovane. Sono certo che la Spagna saprà dimostrare al mpondo che è una democrazia forte, in grado di scegliere un governo stabile per i prossimi anni. Ho buone sensazioni: l'unica cosa che posso dire è incoraggiare la partecipazione. C'è molta stampa internazionale a seguire questa giornata e ciò dimostra questo voto non è importante solo per la Spagna ma anche per il resto del mondo".

I sondaggi Secondo gli ultimi sondaggi diffusi la scorsa settimana la Spagna, a meno di clamorose sorprese, si appresta a virare a destra. I numeri diffusi dall'account Twitter del Partito popolare fanno capire come Alberto Nunez Feijoò sia ormai convinto di essere a un passo dalla meta. Ma per arrivare alla Moncloa non basterà arrivare primo alle elezioni: se vorrà diventare primo ministro, l'ex governatore della Galizia dovrà molto probabilmente trovare un'intesa con Vox, obiettivo che al momento non si annuncia dei più facili. Di contro, il Psoe di Pedro Sanchez non molla. Nel corso degli ultimi giorni, malgrado manchi un riscontro statistico, Faijòo sembra essere incappato in qualche gaffe di troppo, e questo ha fortemente mobilitato la base socialista, convinta di poter centrare una rimonta dell'ultimo minuto che avrebbe dell'incredibile. Secondo El Pais, "il Psoe e Sumar hanno chiuso la campagna in uno stato di euforia impensabile una settimana fa, mentre il Pp sembra aver allentato il suo trionfalismo". leggi anche Spagna, acceso dibattito tv Sanchez-Feijoo: scambio accuse su alleanze

Gli occhi dell’Europa puntati su Madrid Intanto le elezioni in Spagna tengono Bruxelles con il fiato sospeso. Il voto che potrebbe consegnare la Moncloa nelle mani del Partito Popolare e dell'ultradestra di Vox rappresenta la cartina di tornasole per il discusso asse europeo tra Popolari e Conservatori. Con un mantra ripetuto nei palazzi delle istituzioni Ue: chiunque sia il vincitore delle urne, in gioco c'è la continuità sui dossier di punta che Madrid, nelle sue vesti di presidente di turno, dovrà amministrare fino alla fine del 2023. Su tutti, il nuovo Patto sulla migrazione e la riforma della governance economica. A misurare la temperatura del possibile sodalizio Ppe-Ecr sarà il risultato di Pp e Vox, anime speculari in terra iberica delle rispettive famiglie politiche a Bruxelles. E, dopo la nuova linea emersa all'Eurocamera con il recente slittamento dei Popolari guidati dal tedesco Manfred Weber verso i Conservatori della premier Giorgia Meloni nella battaglia all'ultimo voto contro la legge - poi però approvata - sul ripristino della natura, le voci di un vero e proprio patto continuano a rincorrersi. Complici anche i risultati restituiti dalle urne in Grecia, Finlandia e Svezia, dove la tendenza all'allineamento del centrodestra si è consolidata. leggi anche Meloni collegata al comizio di Vox: "È il tempo dei patrioti"