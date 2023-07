Secondo il sondaggio di 40Db, pubblicato da El Pais e Cadena Ser il 17 luglio, il blocco delle destre formato da Pp e Vox avrebbe 173 seggi, solo tre in meno della maggioranza assoluta. Il Psoe sarebbe in leggero recupero, con 110 seggi, tuttavia il gap con il Partido popular resta di 4,2 punti percentuali. Infine, testa a testa tra Vox e Sumar per il terzo posto. Nelle rilevazioni del giorno prima, 16 luglio, sempre di 40Db e pubblicato da El Pais e Cadena Ser, il Partido popular, avrebbe il 32,6% dei voti, pari a 136 seggi, il massimo rilevato dall'inizio della campagna elettorale, con un vantaggio di circa 4,5 punti percentuali sul Psoe, fermo a 28,1%. Insieme con Vox, che avrebbe il 14,2%, pari a 38 seggi, il blocco delle destre raggiungerebbe quota 174 seggi, appena due in meno la maggioranza assoluta, cioè la garanzia quasi totale di poter formare un governo. Il Psoe, invece, dal giorno del duello tv perso da Sanchez, è dato in calo. Più o meno avrebbe 107 seggi. Infine Sumar, la formazione di Yolanda Díaz, ha ottenuto in questo sondaggio il miglior risultato dall'inizio della campagna elettorale, attestandosi sul 13,9%, 38 seggi, gli stessi dell'estrema destra, e anche la stessa cifra di quelli ottenuti qualche anno fa da Unidas Podemos e Más País.

Cosa può succedere

"In gioco non c'è un'alternanza al governo, ma la nostra democrazia. Evitiamo che la Spagna entri in un tunnel tenebroso", ripete Sanchez da giorni. Due linee opposte, incompatibili, come è emerso in modo evidente durante il duello tv di lunedì 10 luglio tra Sanchez e Feijòo (leader del Partito Popolare). Per i sondaggi, la destra è in vantaggio, Pp-Vox sembrano destinati ad avere la maggioranza dei seggi a las Cortes. Prima del duello, sembrava che Sanchez fosse lanciato in una clamorosa rimonta, ma il faccia a faccia, vinto dal leader Pp, sembra aver invertito quella tendenza. Tuttavia, avere la maggioranza con Vox non vuol dire che che la premiership di Feijòo sarà scontata. In molte comunità locali l'alleanza delle destre, malgrado polemiche e strappi, sta andando avanti. Non a caso il leader popolare sta parlando poco di Vox e, anzi, sta chiedendo un voto "utile", ribadendo che l'unica garanzia per non avere Abascal (leader di Vox) al governo è votare Pp. È praticamente impossibile che il Pp possa avere la maggioranza assoluta, ma il loro obiettivo è ottenere più seggi di quelli ottenuti dalla sinistra tutta. A quel punto il Pp spera di costringere, sulla carta, Vox a un accordo. Nel partito di Abascal è emersa l'ala dura, intransigente, poco incline alla mediazione, pronta ad alzare la posta nell'eventuale negoziato per il nuovo esecutivo. Sul fronte del programma dice no all'aborto, alle nozze gay. E molte delle sue proposte sono apertamente incostituzionali. Ad esempio, Vox chiede "l'immediato ritorno allo Stato dei poteri in materia di Istruzione, Sanità, Sicurezza e Giustizia" limitando "il più possibile la capacità legislativa delle comunità autonome", mentre l'articolo 2 della Costituzione "riconosce e garantisce il diritto all'autonomia delle nazionalità e delle regioni che compongono la Nazione spagnola". Infine, sull'eventuale squadra di governo, Feijòo ha già puntato paletti molto chiari: "Se andassi al governo nominerei ministri solo persone che abbiano la massima preparazione e zero settarismo. Nessuno di loro sarà contro l'Ue, la Nato e l’Ucraina”.