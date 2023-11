Blitz di Israele dentro al-Shifa: carri armati e oltre 100 soldati

Le Forze di difesa israeliane (Idf), su Telegram, hanno invitato "tutti i terroristi di Hamas presenti nell'ospedale ad arrendersi". Immediata la reazione di Hamas: "All'interno del complesso ci sono 1.500 membri del personale medico e circa 7.000 sfollati. Facciamo appello a tutti i Paesi affinché intraprendano azioni urgenti per salvare i pazienti"

L'esercito israeliano è entrato nell'ospedale al-Shifa di Gaza per un'operazione militare "mirata" in un'area "specifica" della struttura. Le Forze di difesa israeliane (Idf), su Telegram, hanno invitato "tutti i terroristi di Hamas presenti nell'ospedale ad arrendersi" ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Con la situazione sul campo in costante evoluzione, abbiamo deciso di raccogliere qui alcune informazioni che permettano di farsi un'idea del contesto più ampio attraverso mappe, schede e approfondimenti.

Oltre 100 soldati impegnati nel blitz

Dei pochi dettagli che per ora si conoscono sul blitz, arrivato dopo settimane di assedio a Gaza, si sa che sono stati impegnati oltre 100 soldati israeliani, secondo quanto riferisce la Bbc citando un testimone. Carri armati israeliani e bulldozer si trovano nel campus dell'ospedale, avrebbe poi segnalato un medico della struttura, ad Al Jazeera.

Israele: presenti "squadre mediche"

Israele, in un comunicato, ha spiegato che le forze dell'Idf comprendono "squadre mediche e persone che parlano arabo, che sono state sottoposte a un addestramento specifico per prepararsi a questo ambiente complesso e

sensibile, con l'intento di non arrecare alcun danno ai civili usati da Hamas come scudi umani". L'esercito ricorda poi che "nelle ultime settimane, l'Idf ha avvertito pubblicamente e ripetutamente che il continuo uso militare dell'ospedale Shifa da parte di Hamas mette a rischio il suo status di protezione ai sensi del diritto internazionale, e ha concesso tutto il tempo necessario per porre fine a questo

abuso illegale dell'ospedale. Ieri l'Idf ha ribadito alle autorità competenti di Gaza che tutte le attività militari all'interno dell'ospedale dovevano cessare entro 12 ore.

Purtroppo, ciò non è avvenuto".

Hamas a comunità internazionale: "Salvate i pazienti"

Immediata la reazione di Hamas: "All'interno del complesso di Shifa ci sono 1.500 membri del personale medico e circa 7.000 sfollati. Facciamo appello a tutti i Paesi affinché intraprendano azioni urgenti per salvare i pazienti", ha scritto su Telegram il portavoce del ministero della Sanità di Hamas. Per Hamas, inoltre, il presidente americano Joe Biden è "interamente responsabile" dell'operazione militare. "Le forze di occupazione israeliane stanno commettendo un nuovo crimine contro l'umanità, contro il personale medico e contro i pazienti, assediando e bombardando il complesso medico", ha fatto sapere anche il ministro della Sanità palestinese, Mai Al-Kaila.