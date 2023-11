Elezioni Usa 2024, lo sciamano Jake Angeli si candida al Congresso

L'uomo non è l'unico dei rivoltosi del 6 gennaio 2021 ad aspirare al Congresso. Chuck Hand infatti ha annunciato di voler correre per la Camera in Georgia

Jake Angeli, meglio noto come lo sciamano, per via dell'abbigliamento con il quale aveva partecipato all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, ha depositato le carte per candidarsi al Congresso nel 2024. Jacob Anthony Angeli Chansley, questo il suo nome completo, legato a QAnon, si presenterà in Arizona come libertario. Lo sciamano non è l'unico dei rivoltosi del 6 gennaio ad aspirare al Congresso: Chuck Hand infatti ha annunciato di voler correre per la Camera in Georgia. Lo riportano i media americani.