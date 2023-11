Guerra Israele-Hamas, Netanyahu: "Onu attacca Israele invece di Hamas"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Con la situazione sul campo in costante evoluzione, abbiamo deciso di raccogliere qui alcune informazioni che permettano di farsi un'idea del contesto più ampio attraverso mappe, schede e approfondimenti.

"Potrebbe esserci" un accordo per liberare gli ostaggi detenuti da Hamas. Lo ha detto Benjamin Netanyahu in un'intervista al programma Meet the Press della Nbc. Il premier israeliano ha spiegato che prima che iniziassero le operazioni di terra a Gaza nessuna intesa era possibile ma che le cose sono cominciate a cambiare in seguito (GUERRA ISRAELE-HAMAS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).