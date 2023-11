Carlo III, nel primo discorso da re l'omaggio alla regina Elisabetta

È il primo in 71 anni dopo il lungo regno di Elisabetta II. Dietro le quinte, la differenza di visione tra il sovrano e il capo del Governo Rishi Sunak in tema di ambiente, con il via libera a nuove trivellazioni nel mare del Nord

In una splendida mattinata autunnale baciata dal sole, molto diversa da quella dell’incoronazione dello scorso maggio, Carlo III ha tenuto il suo primo King’s speech nella camera dei Lord, a Westminster, nel cuore della democrazia britannica (GUARDA LE FOTO). Si è trattato del primo discorso di un Re in 71 anni, dopo il lungo regno di Elisabetta II, per questa monarchia millenaria in cui il sovrano regna ma non governa.

Un testo da sempre assolutamente neutrale

Un momento di massima teatralità e simbolismo, costato oltre un milione di sterline, che si ripete uguale a se stesso da secoli, e in cui il monarca dà voce al programma del suo Governo senza metterci bocca. Un testo da leggere con tono assolutamente neutrale, anche in quei passaggi che possono marcare una differenza notevole di visione tra il capo di Stato – da sempre sensibile all’ambiente – e il capo del governo che annuncia nuove trivellazioni nel mare del Nord. Inutilmente le telecamere hanno cercato una smorfia, un motto di disappunto del sovrano. Nulla è trasparito.