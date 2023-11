Re Carlo compie 75 anni, il figlio Harry rifiuta l'invito alla festa

Martedì 14 novembre re Carlo terrà una celebrazione alla Clarence House di Londra per celebrare l'importante traguardo dei 75 anni. Mentre la sua famiglia e i suoi amici più stretti sono pronti a partecipare all'evento, si ritiene che un volto non sarà in grado di raggiungere l'appuntamento. Harry, infatti, non ci sarà. Addetti ai lavori dicono che, sebbene il Duca di Sussex sia stato invitato alla serata, non sarà presente. Questa è la seconda volta che Harry apparentemente rifiuta la possibilità di trascorrere del tempo con suo padre. A settembre declinò l'offerta del re di raggiungerlo a Balmoral nell'anniversario della morte della regina Elisabetta, nonostante fosse in visita dalla California.