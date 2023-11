Papa Francesco in prima udienza: "Non sto bene di salute"

"Preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate", ha detto il pontefice nella prima udienza diffusa in sala stampa vaticana. Per oggi pomeriggio è prevista l'iniziativa "I bambini incontrano il Papa": saranno in settemila provenienti da tutto il mondo

"Buon giorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate". Lo ha detto Papa Francesco nella prima udienza diffusa in sala stampa vaticana con i Rabbini europei. Il pontefice che ha pronunciato queste parole con voce molto affaticata e non ha proseguito oltre. Papa Francesco tra l'altro oggi ha una fitta agenda di incontri a livello personale e udienze pubbliche. Nel pomeriggio è anche previsto l'incontro, con settemila bambini provenienti da tutto il mondo.

Nel suo discorso consegnato ai Rabbini europei Papa Francesco afferma che la Parola di Dio "orienta i nostri passi proprio alla ricerca del prossimo, all'accoglienza, alla pazienza; non certo al brusco impeto della vendetta e alla follia dell'odio bellico. Quanto è dunque importante, per noi credenti, essere testimoni di dialogo". Lo afferma il Papa nel discorso che ha consegnato ai Rabbini europei. "Non le armi, non il terrorismo, non la guerra, ma la compassione, la giustizia e il dialogo sono i mezzi adeguati per edificare la pace", sottolinea il Pontefice. Il Papa, nel discorso che ha consegnato e non pronunciato per problemi di "salute", ha parlato anche dell'importanza del dialogo ebraico-cristiano e ha concluso: "per diventare edificatori di pace, siamo chiamati a essere costruttori di dialogo".

Il Papa condanna le manifestazioni antisemite riesplose a seguito del conflitto in Medio Oriente. Nel discorso consegnato alla Conferenza dei Rabbini europei il Pontefice fa riferimento a quanto sta accadendo in Medio Oriente. "Ancora una volta la violenza e la guerra sono divampate in quella Terra che, benedetta dall'Altissimo, sembra continuamente avversata dalle bassezze dell'odio e dal rumore funesto delle armi. E preoccupa il diffondersi di manifestazioni antisemite, che fermamente condanno", sottolinea Papa Francesco