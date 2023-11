Scozia, antica strada romana scoperta nel giardino di casa a Stirling

La scoperta è avvenuta durante uno scavo nel giardino di un cottage del XVII secolo, chiamato Old Cottage Inn, antica locanda per mandriani. L'infrastruttura fu costruita dall'esercito romano del generale Giulio Agricola, nel I secolo d.C e utilizzata durante il II e il III secolo d.C. dalle legioni romane per lanciare le invasioni in Scozia sotto gli imperatori Antonino e Severo

L'antica strada romana

La strada è stata descritta come la più importante della storia scozzese e fu costruita dall'esercito romano del generale Giulio Agricola, nel I secolo d.C. La via romana si sarebbe collegata a un guado che attraversava il fiume Forth, fu utilizzata durante il II e il III secolo d.C. dalle legioni romane per lanciare le invasioni in Scozia sotto gli imperatori Antonino e Severo. Questa infrastruttura avrebbe avuto un'importanza strategica nel corso della storia perché consentiva di guadare il fiume Forth e per la sua vicinanza a Stirling, l'ex capitale della Scozia.