Putin: agli Stati Uniti non serve una pace duratura

Secondo Putin gli Stati Uniti "sono anche scontenti di qualsiasi coinvolgimento russo nella soluzione di problemi globali e regionali, inclusa una soluzione

per il Medio Oriente. Sono molto dispiaciuti quando qualcuno agisce o parla non secondo i loro ordini. Sono convinti che solo a loro sia tutto concesso, in esclusiva" afferma il capo del Cremlino. Secondo Putin agli Stati Uniti non serve "una pace duratura in Terra Santa. Hanno bisogno di un caos permanente in Medio Oriente” sostiene Putin. “Ecco perché screditano in ogni modo possibile quei paesi che insistono su un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza, sulla fine dello spargimento di sangue e sono pronti a dare un contributo reale a risolvere la crisi, ma non ad alimentarla" conclude.