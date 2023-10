Netanyahu: "Obiettivo Hamas è distruggere il nostro futuro"

Il premier israeliano torna a rivolgersi alla nazione. E sul cessate il fuoco, chiarisce: "Non lo concederemo. Significherebbe che Israele si arrende al terrorismo, e questo non accadrà"

"L'obiettivo di Hamas è quello di distruggere il nostro futuro". A dirlo, tornando nuovamente a rivolgersi alla nazione, è il premier israeliano Benjamin Netanyahu. E sul cessate il fuoco, chiarisce: "Non lo concederemo. Chiamarlo significa che Israele si arrende al terrorismo, e questo non accadrà". "Ogni Paese civile", aggiunge, "dovrebbe stare dalla parte di Israele e richiedere il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas senza condizioni" ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

"Ora è tempo di guerra"

"C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. Ora è tempo di guerra. Israele è pronto a combattere. Non abbiamo voluto noi questa guerra ma la porteremo a termine fino alla vittoria", ha poi garantito Netanyahu. Le sue parole arrivano al termine di una giornata segnata dalle tensioni, dopo che Hamas ha pubblicato sui social il video di tre donne israeliane tenute in ostaggio a Gaza, mostrandole mentre chiedono di essere liberate e mentre criticano fortemente Netanyahu e il fatto che il 7 ottobre non ci sia stata protezione per i civili coinvolti negli attacchi.