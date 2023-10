India, scontro tra due treni: almeno 13 morti e 50 feriti

Tragedia sui binari in India, dove la collisione tra due treni ha provocato almeno 13 morti e 50 feriti. E’ successo domenica sera ieri nel sudest del Paese, come confermato anche dalle autorità locali. In particolare, il deragliamento si è verificato tra le città di Alamanda e Kantakapalle, nello stato dell'Andhra Pradesh. La causa sarebbe stato un treno passeggeri che non avrebbe rispettato un segnale.