Yair Lapid a Sky TG24: “Israeliani e palestinesi vittime di Hamas"

Il leader dell’opposizione in Israele assicura: “Lavoriamo con il governo, impegno massimo per tutelare gli innocenti"

Abbiamo intervistato il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid negli istanti in cui il premier Benjamin Netanyahu si è rivolto per la prima volta alla nazione dall'inizio del conflitto, parlando anche degli sforzi per liberare i 229 ostaggi. Cresce in Israele la rabbia delle famiglie con l'intensificarsi dei combattimenti a Gaza. "Faremo di tutto per riportarli a casa", dice a Sky TG24 Lapid, che spiega: “In questo momento lavoriamo uniti con il governo contro il nemico” (GUERRA ISRAELE-HAMAS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).