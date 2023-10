Cina, morto l'ex premier Li Keqiang dopo attacco cardiaco

Li è stato per 10 anni alla guida del governo, fino agli inizi dello scorso marzo quando passò il testimone a Li Qiang. Economista di solida formazione, Li si è guadagnato la notorietà per le sue posizioni riformiste

Lutto in Cina: è morto a 68 anni l'ex premier Li Keqiang. E' accaduto questa notte a causa di un attacco cardiaco, secondo quanto ha riferito il network statale Cctv. Li è stato per 10 anni alla guida del governo, fino agli inizi dello scorso marzo quando passò il testimone a Li Qiang. Economista di solida formazione, Li si è guadagnato la notorietà per le sue posizioni riformiste e per aver sostenuto un'economia basata sui consumi interni - attraverso incentivi alle piccole imprese, ristrutturazioni delle aree urbane povere e progetti infrastrutturali - piuttosto che unicamente sulle esportazioni. Li è stato classificato al 14º posto nell'elenco delle persone più potenti del mondo della rivista Forbes del 2013.