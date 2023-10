Cina, mille gatti salvati dalla macellazione dalla polizia di Jiangsu

La polizia cinese ha salvato circa mille gatti da un camion in viaggio verso un macello, sventando parte di un commercio illecito che vende carne di felino come maiale o montone. Agendo su una soffiata di attivisti animalisti all'inizio di questo mese, gli agenti di Zhangjiagang, nella provincia cinese orientale di Jiangsu, hanno intercettato un veicolo utilizzato per raccogliere e trasportare gatti catturati. Senza il loro intervento, il lotto sarebbe stato probabilmente macellato e spedito a sud per essere servito come spiedini di maiale e agnello e come salsicce. La polizia e le autorità agricole hanno mandato i gatti in un rifugio nelle vicinanze, ha detto The Paper, dopo aver sventato un complotto che avrebbe potuto incassare fino a 20.500 dollari.