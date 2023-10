La Northern Kentucky University sta analizzando la famosa "creatura" per capire di quali i animali sia composta ascolta articolo

Il mistero che si cela dietro una delle famose “sirene delle Fiji” potrebbe presto essere svelato da alcuni test radiologici. Con la sua morfia, i denti strani, artigli enormi, la metà inferiore simile a un pesce e uno strato lanuginoso di capelli grigi, questa bizzarra creatura ha sconcertato gli scienziati per oltre un secolo. Il reperto fu portato negli Stati Uniti da un marinaio americano nel 1906 e nello stesso anno fu donato alla Clark County Historical Society, un museo pubblico a Springfield, in Ohio. Ora i ricercatori della Northern Kentucky University si sono messi al lavoro per svelarne i segreti.

La storia della sirena delle Fiji La "sirena" è evidente un falso, tanto che per anni, oltre ad attirare la curiosità delle persone, è stata anche usata per truffe. Fu creata “assemblando” parti provenienti da diverse specie animali, tra cui mammiferi, pesci e rettili. Abbastanza piccola da contenere una scatola da scarpe, è stata un'attrazione popolare per tutto il XIX secolo, affascinando il pubblico con il suo aspetto bizzarro e peculiare. Nel corso degli anni sono emerse varie versioni della creatura con diverse composizioni. Alcune erano tassidermie che combinavano scimmie e pesci, mentre altrieerano interamente realizzate in cartapesta. leggi anche Perù, ricostruito il volto della mummia Inca conosciuta come Juanita

Cosa dicono le prime analisi sul reperto I ricercatori hanno spiegato che i raggi X e le scansioni TC hanno scoperto che l'esemplare possiede la parte inferiore del corpo, le mascelle e i denti di un vero pesce. È stato tassidermizzato utilizzando un metodo tradizionale, che comprende un'anima di legno. Dall'analisi di quest'ultimo si potrà calcolare in maniera precisa il momento in cui è stata creata. Le informazioni verranno inviate agli specialisti dello zoo di Cincinnati e del Newport Aquarium nell'attesa di identificare le eventuali creature che sono state unite per creare la sirena. leggi anche Oetzi, la mummia dei ghiacci aveva pelle scura e calvizie

