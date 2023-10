Biden: "Non ho chiesto a Israele di rinviare l'invasione"

Il presidente americano in conferenza stampa dalla Casa Bianca ha avvertito: gli attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania devono "fermarsi ora". Ma ha anche rinnovato il sostegno agli israeliani: "Devono difendersi"

"Non ho chiesto" a Israele di ritardare l'invasione di Gaza. A poca distanza dal discorso alla nazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu, arrivano anche le parole del presidente americano Joe Biden che chiarisce il ruolo di Washington negli eventi degli ultimi giorni. Biden ha comunque sottolineato il diritto e il dovere di Israele di difendersi: "Faremo in modo che abbia gli strumenti necessari". "La rabbia dopo gli atroci attentati è comprensibile", ma "è anche vero che Hamas non rappresenta il popolo palestinese", ha precisato. Poi l'avvertimento: gli attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania devono "fermarsi ora" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKY TG24).