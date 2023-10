Lavrov: “Rischio escalation”

Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, sempre da Teheran, ha inoltre ribadito che il continuo rafforzamento militare americano in Medio Oriente comporta il rischio di una "escalation" del conflitto tra Israele e Hamas palestinese. Riferendosi all'invio di navi da guerra da parte degli Stati Uniti in Medio Oriente, Lavrov ha affermato che "più uno Stato adotta misure proattive di questo tipo, maggiore è il rischio, il pericolo di un'escalation del conflitto". Dal canto suo, Washington aveva sottolineato: “Stiamo monitorando con attenzione quello che fa l'Iran. Siamo consapevoli che Teheran continua a supportare Hamas ed Hezbollah", ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby in un briefing con la stampa.