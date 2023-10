L'attrice arabo-israeliana Maisa Abd Elhadi, nota in Israele per diversi show e serie televisive, è finita in carcere per aver espresso sostegno ad Hamas e all’attacco sferrato contro Israele, con la successiva presa di ostaggi, lo scorso 7 ottobre. Lo rende noto Times of Israel che, pur senza nominarla, conferma l'arresto della polizia di "un'attrice e influencer, residente a Nazareth, con il sospetto di espressioni di elogio del terrorismo e incitamento all'odio".