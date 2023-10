Con il passare delle ore si sono spente le speranze di trovare in vita gli italo-israeliani dispersi dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre ai kibbutz al confine con Gaza. Il corpo di Liliach Le Havron è stato infatti identificato: la donna è morta. Ad annunciarlo è il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani in un post su X: "Ho appreso del decesso di Liliach Le Havron, italo-israeliana e moglie di Evitar Kipnis il cui corpo era stato ritrovato nei giorni scorsi. Entrambi erano scomparsi dopo l'attacco di Hamas. Rinnovo le condoglianze ai figli e alla famiglia. Per l'Italia un altro giorno di lutto".

Era la moglie di Evitar Moshe Kipnis

Liliach Le Havron - come comunicato da Tajani - era la moglie di Evitar Moshe Kipnis, uno dei tre italo-istraeliani dispersi dopo l'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre e ritrovato morto giorni dopo. Il suo corpo era insieme ad altri 107 cadaveri presso il kibbutz di Beeri, luogo in cui si trovava in compagnia della moglie. Evitar Moshe Kipnis è stato identificato tra le vittime in base all'esame del Dna.