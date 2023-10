L'Argentina sceglie il nuovo presidente: al voto oltre 35 milioni

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Oltre 35 milioni di argentini sono chiamati alle urne oggi, 22 ottobre, dalle 13 alle ore 23 ora italiana per eleggere il presidente della Repubblica, che resterà in carica fino al dicembre 2027. Il voto porterà anche al rinnovo di una parte del Congresso nazionale, con 130 deputati e 24 senatori in rappresentanza di otto province. Per i sondaggi lo scenario è incerto: a contendersi la vittoria sono soprattutto l'ultraliberista Javier Milei di La Libertad Avanza (Lla), il peronista progressista Sergio Massa di Union por la Patria (Uxp) e la conservatrice Patricia Bullrich di Juntos por el cambio (Jxc).