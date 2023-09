Argentina, Milei con una motosega al comizio: "Taglierò spesa". VIDEO

Mondo

Sono diversi i Paesi chiamati alle urne in questo nuovo anno. Da noi, ad esempio, ci saranno le Amministrative e le Regionali. Tra gli Stati che rinnovano il Parlamento ci sono Spagna, Turchia, Pakistan, Cuba. Presidenziali, tra gli altri posti, in Repubblica Ceca e Liberia. Ecco alcune delle tornate elettorali più importanti

Partiamo dall’Italia. Nel nostro Paese quest’anno si terranno le elezioni regionali. Il 12 e il 13 febbraio si vota in Lombardia e Lazio. Anche in Molise e Friuli-Venezia Giulia si sceglieranno i nuovi governatori, ma ancora non c’è una data. In autunno dovrebbero tenersi anche le elezioni nella Provincia autonoma di Trento. Nella primavera del 2023, poi, ci sono le Amministrative in diversi comuni, ma ancora non si sa il giorno preciso