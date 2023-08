Argentina, primarie presidenziali: ultraliberista Milei il più votato

"Batteremo la casta al primo turno"

"Metteremo fine a tutta la casta politica ladrona e inutile", ha dichiarato l'ultra-liberista della coalizione La libertà avanza (Lla), Javier Milei, in assoluto il candidato più votato alle elezioni primarie presidenziali in Argentina. "Grazie a tutti coloro che dal 2021 scommettono sulla creazione di un progetto liberale con proiezione nazionale e che diventi un governo", ha poi dichiarato Milei dal suo quartier generale, situato in un albergo del centro di Buenos Aires. "Siamo in grado di battere la casta al primo turno", ha aggiunto l'outsider della politica argentina. Con il 92,39% dei seggi scrutinati, e in vista delle elezioni generali del 22 ottobre, Milei ha il 30,29% delle preferenze, seguito dall'alfiere del peronismo e attuale ministro dell'Economia, Sergio Massa, con il 21,31% e dalla candidata della coalizione di centrodestra, Patricia Bullrich, con il 17,01%.