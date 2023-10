Uk, le carceri sono piene: rapitori e stupratori restano fuori

LONDRA - Le carceri del Regno sono piene. Anche per criminali violenti come violentatori o rapinatori, che potrebbero così evitare di finire dietro le sbarre. Per quanto incredibile la notizia possa sembrare, ai giudici dei tribunali della Corona è stato detto di ritardare le udienze di condanna, nel tentativo di gestire l'espansione della popolazione carceraria. Lord Andrew Edis, che presiede le corti di giustizia in Inghilterra e Galles, ha dichiarato che dalla prossima settimana la condanna dei criminali in libertà provvisoria dovrebbe essere ritardata. Per alcuni detenuti potrebbe invece scattare la scarcerazione anticipata, in modo tale da liberare posti.