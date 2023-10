Si sono aperti alle otto di questa mattina i seggi per le elezioni regionali in due lander tedeschi : la meridionale Baviera e la confinante Assia, che rappresentano dei test elettorali per il governo del cancelliere Olaf Scholz.

I tre partiti della sua coalizione - i socialdemocratici della Spd, i Verdi e i liberali della Fdp - sono scesi nei sondaggi negli ultimi mesi a causa di recessione, inflazione, politiche sull'immigrazione e divisioni interne. Nell'ultimo test elettorale in Germania prima delle europee e regionali tedesche del giugno prossimo, è invece prevista di nuovo in ascesa l'estrema destra del partito Afd. Scontate sono le affermazioni dell'Unione cristiano-democratico e sociale (Cdu-Csu), all'opposizione a Berlino ma da decenni radicate soprattutto a Monaco di Baviera (dal 1957) ma anche a Wiesbaden (dal 1999).

La situazione in Baviera e Assia

In Assia però la conta dei seggi potrebbe fornire un'opportunità di governo alla coalizione detta "semaforo" perché formata dal "rosso" della Spd, dai Verdi e dalla Fdp il cui colore-simbolo è il giallo. I Liberali rischiano di fermarsi sotto la soglia di sbarramento del 5% vanificando le speranze della capolista socialdemocratica, la ministra dell'Interno Nancy Faeser, di spodestare i cristiano-democratici. La Csu, ala destra bavarese della Cdu, è accreditata del 36,7% secondo la media di sei sondaggi dell'ultimo mese raccolti dal sito Dawum: pur essendo il suo peggior risultato da oltre 70 anni, le consentirebbe di continuare a governare con il partito di destra dei "Liberi elettori" (15,3%). Anche in Assia la Cdu in testa con un 32,0%. Monitorata è la prestazione dell'Alternativa per la Germania (AfD) che dovrebbe raccogliere un 14,0% in Baviera e un 15,5% in Assia, dove incalzerebbe la Spd di Scholz (16,1%) e i Verdi (16,9%).