Fonti AfD: "Il nostro leader Tino Chrupalla è in terapia intensiva"

Il copresidente del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania è ricoverato a Ingolstadt da ieri, in seguito a un "incidente" avvenuto durante un comizio elettorale in vista delle regionali in Baviera

Il leader del partito di estrema destra tedesco AfD, Tino Chrupalla, è "in terapia intensiva" ma "è in grado di parlare": lo riferisce il sito del primo canale pubblico Ard citando il suo "ufficio". Il fatto che Chrupalla "continua ad essere in terapia intensiva" è stato riferito anche dal reporter dall'emittente di sole notizie N-tv da Ingolstadt citando "ambienti di partito". Entrambi i media non fanno ipotesi sulla causa del forte malore. "Chrupalla è stato visitato approfonditamente in una clinica. Date le circostanze è stabile e sarà tenuto sotto osservazione in terapia intensiva", ha detto ieri sera un portavoce di AfD all'agenzia di stampa Dpa. Il partito parla di un'aggressione ma non ha fornito dettagli. Il leader si era sentito male ieri in seguito a un "incidente" avvenuto durante un comizio elettorale a Ingolstadt, in Baviera, dove domenica si vota per le regionali. Alcune ricostruzioni da testimonianze oculari, riportano che Chrupalla si era fatto qualche selfie, poi è crollato prima del suo intervento pubblico.

Der Spiegel: "Malore legato a quacosa che ha punto Chrupalla" Secondo le prime indiscrezioni, riportate da Der Spiegel, il malore sarebbe legato a qualcosa che ha punto Chrupalla. Il settimanale tedesco segnalava come un portavoce della procura abbia reso noto che del caso si sta "occupando la magistratura" per "sospette lesioni personali". "Chrupalla avrebbe avvertito un dolore mentre si recava" al raduno e, "poco dopo, è stata rilevata una piccola lesione cutanea, che potrebbe indicare" una "puntura, secondo gli ambienti investigativi", scrive il sito. Il capo dell' "Alternative fuer Deutschland" ("Alternativa per la Germania", AfD) "avrebbe accusato nausea, crampi e vertigini" ed è stato ricoverato "in una clinica vicina". Le sue guardie del corpo non avrebbero notato nessuno pungerlo e la polizia ha sequestrato "almeno una puntina da disegno", oltre a prendere "le generalità di diversi testimoni", riferisce ancora lo Spiegel avvertendo che non si è giunti a conclusioni e ci saranno "ulteriori indagini" anche con un "un esame forense". La pista della "siringa" viene definita da N-tv solo una "voce".

La polizia non ha prove su una aggressione Un portavoce dell'Afd, dopo che già ieri un collega aveva parlato di un esame per verificare la presenza di eventuali "sostanze nel corpo", in mattinata ha dichiarato che sul corpo è presente "una puntura", scrive il sito dell'Ard sintetizzando che "non è ancora chiaro cosa abbia portato esattamente al ricovero in ospedale". Ieri, prima di un comizio a Ingolstadt, Chrupalla aveva dovuto ricevere un trattamento medico dietro le quinte ed era stato poi portato in ospedale. Dal suo "entourage" la tv ha appreso che "avrebbe avuto un collasso" che gli consentiva di camminare solo a stento. "Finora, tuttavia, la polizia non ha prove di un attacco fisico al portavoce nazionale dell'Afd", scrive ancora il sito aggiungendo non sono state trovate siringhe o oggetti simili sul posto, ma solo "due puntine" che peraltro non sarebbero "nulla di insolito" in un luogo in cui negli ultimi giorni si sono svolti diversi eventi di campagna elettorale. Martedì un'altra esponente della Afd, Alice Weidel, aveva dovuto cancellare un'apparizione per la campagna elettorale a Moedlareuth, un paesino al confine fra Baviera a Turingia, per motivi di sicurezza. Lo ricorda sempre il sito dell'Ard segnalando che durante l'evento era stato dichiarato ufficialmente che Weidel e la sua famiglia erano stati "evacuati dal loro appartamento dalla polizia e portati in un luogo sicuro, poiché vi erano crescenti indicazioni che si stesse pianificando un attentato" contro di loro.